МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Суши-индустрия в Японии пострадала из-за санкций против России и ответных мер Москвы. Об этом сообщает японское издание Yahoo News Japan. В Японии предсказали скорую отмену немецких санкций против России

Отмечется, что кризис в суши-индустрии наступил в связи с подорожанием самых распространненных ингридиентов блюда — лосося и его икры. Рост цен на нефть и введение санкций против России привели к подорожанию продуктов питания.

Как пишет издание, ссылаясь на статистику Токийского центрального оптового рыбного рынка, килограмм импортных лосося и форели в июне 2022 года стоил в среднем около 15 долларов против 11 долларов годом ранее.

Yahoo News Japan также подчеркивает, что японские рестораны импортируют лосось из Норвегии. Введение Россией ограничений полетов в воздушном пространстве страны для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на санкции Запада лишил Японию возможности импортировать рыбу прямым путем, что привело к дополнительным расходам.