МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста, она будет развиваться несмотря на трудности, в том числе будет наращиваться пропускная способность магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника. Путин рассказал о пользе от запуска Северного широтного хода

"Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.

"Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Подвигом, по словам Путина, является возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях.

"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей", — отметил Путин.

НОВЫЕ МАГИСТРАЛИ

Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. РЖД перекинут инвестиции с юга на север

Глава государства отметил, что эта отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.

"Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба", — сказал Путин.

По его словам, все эти проекты крайне значимы для экономики страны, создания современных транспортных логистических коридоров, новых туристических маршрутов и загрузки смежных отраслей.

"И, конечно, важнейшая задача — обновление железнодорожного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счет широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчеркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях", — подчеркнул Путин.

"Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Еще раз поздравляю вас с Днем железнодорожника, желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", — обратился президент к представителям отрасли.