МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. При бронировании номера в гостинице или аренде жилья онлайн важно соблюдать простые правила, предупредил в эфире радио Sputnik директор компании "ИТ-Резерв", эксперт по кибертехнологиям и безопасности Павел Мясоедов. Россиянам рассказали, чем опасна утечка копии паспорта в интернет

По его словам, в поисках свободных номеров или апартаментов на курорте путешественники рискуют столкнуться с мошенниками, которые в сезон отпусков особенно активизируются.

"Мошенники создают красивые, аккуратные объявления и сайты наподобие крупных агрегаторов, чтобы войти в доверие. После этого они пытаются увести жертву от традиционной формы оплаты, которая так или иначе осуществляется с помощью банков, и предлагают вместо этого перевести деньги на карту. Такой перевод сложнее отследить и практически невозможно доказать, что деньги вы переводили за ту или иную услугу. Когда люди переводят деньги, мошенники или перестают выходить на связь, или отправляют фальшивый адрес места проживания. И по приезде выясняется, что там либо живет кто-то другой, либо по этому адресу никогда не было гостиницы или апартаментов", – отметил эксперт.

Поэтому оплаты жилья с помощью перевода с карты на карту лучше избегать.

"В идеале желательно бронировать жилье через крупные агрегаторы или хотя бы осуществлять оплату через специализированную форму, услуги которой предоставляют банки или известные интернет-сервисы", – рассказал Мясоедов.

Если турист все же решил рискнуть и согласился оплатить жилье переводом, нужно требовать от арендодателя дополнительное подтверждение реальности предоставляемых услуг. Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

"На практике очень значительная часть номерного фонда и частных апартаментов сдается именно с оплатой переводом на карту. В этом случае запрашивайте не только фотографии жилья, но и видео, на котором можно увидеть элементы аутентичности, например, сезон, который за окном. Желательно, чтобы был слышен голос человека, с которым вы договаривались по телефону. Сохраняйте у себя переписку с арендодателем, скриншоты", – посоветовал Мясоедов.

Если человек попался на уловки мошенников, нужно обращаться в полицию. По словам эксперта, достаточно большое количество подобных дел раскрывается. Сохраненные материалы могут использоваться как улика и увеличат шансы на возврат украденных средств, подчеркнул он.