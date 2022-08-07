МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днём железнодорожника отметил, что железнодорожный транспорт способствует единству России, сообщается на сайте кабмина. Путин высказался о развитии железнодорожной отрасли России

"Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём железнодорожника. Ваша отрасль имеет многовековую историю. Ведёт своё начало со строительства отцом и сыном Черепановыми первого русского паровоза, а также с открытия в 1837 году первой железной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Царское Село. Во все времена железнодорожный транспорт является стратегически важным для отечественной экономики, способствует единству нашей большой страны. Сотни тысяч километров стальных магистралей связывают российские регионы, мегаполисы, небольшие города и посёлки", — говорится в тексте телеграммы Мишустина.

Глава кабмина добавил, что работа железнодорожников обеспечивает надёжную доставку грузов, а также и безопасное передвижение пассажиров, а каждый сотрудник делает все, чтобы перевозки осуществлялись бесперебойно.

Кроме того, премьер-министр отметил, что на сегодняшний день РЖД является крупнейшим транспортным холдингом, занимающим лидирующие позиции в мире. РЖД планируют увеличить количество маршрутов туристических поездов

"Благодаря компании реализуются масштабные инвестиционные проекты, расширяются сети маршрутов, обновляются инфраструктура и подвижной состав. Особое внимание уделяется увеличению пропускной способности БАМ и Транссиба, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, сокращению времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом. Важно, что вы многое делаете для развития научно-технического потенциала, внедрения цифровых технологий и разработок. Это позволяет автоматизировать многие процессы, повышать оперативность и экологичность перевозок", — уточнил Мишустин.

Он пожелал работникам железнодорожного транспорта "успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия". Мишустин выразил слова особой благодарности ветеранам отрасли, которые являются примером для нового поколения специалистов.