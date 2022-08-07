МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировой производитель канцтоваров и карандашей — чешская фирма Koh-i-Noor Hardtmuth сообщила о проблемах и повышении цен на свою продукцию в связи с введенными Россией контрсанкциями. Об этом сообщило издание Seznam Zprávy. Чешский iDNES.cz опубликовал сценарии газового кризиса в стране

По словам главы компании Властислава Бржизы, российский запрет на вывоз древесины приведет к повышению стоимости готовой продукции фирмы на 15-20%. Бржиза рассказал, что сейчас Koh-i-Noor вынуждена закупать древесину у Китая, приобретающего ее у той же России, и доставлять через океан.

"Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя", — пояснил он.

Глава компании также добавил, что сейчас у нее есть преимущество из-за фиксированных цен на энергоносители. При этом он отказался от прогноза, как повышение цен на продукцию может повлиять на поведение потребителей и объемы производства.