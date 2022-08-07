МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Газ для промышленности сильно подскочил в цене на Украине. В августе закупочная стоимость "голубого топлива" достигла 45 гривен (1,23 доллара) за кубический метр, сообщил портал "Страна.ua".

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Авторы материала рассказали, что в июле цена составляла примерно 30 гривен (0,82 доллара) за кубический метр, к началу августа она подросла до 34 гривен (0,93 доллара) за кубометр, а в течение последней недели взлетела до отметки в 45 гривен.

Издание также пояснило, что украинский бизнес, как правило, осуществляет закупки газа на будущее, поэтому предприятия будут производить продукцию с учетом высоких цен с сентября. Но компании, которые не успели закупиться по июльской стоимости, будут вынуждены перейти на дорогой газ уже сейчас.

"На август мы закупились по 28,5 тысяч гривен за тысячу кубов. На сентябрь прогноз — 41-45 тысяч", — заявил порталу руководитель "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

По данным издания, компании "от новых ценников просто в шоке" и опасаются того, что высокие цены "просто добьют многие производства, которые и так выживают из последних сил".

Портал сообщил, что украинский бизнес прогнозирует очередную волну роста цен на продукцию, а за ней и новый виток инфляции. В частности, с таким прогнозом выступили представители пищевой отрасли.