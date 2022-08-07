МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правительство Великобритании расследует возможную продажу 60% акций оператора единой британской энергосистемы National Grid австралийской компании, дело будет рассмотрено в соответствии с новыми правилами национальной безопасности, сообщила газета Telegraph. В Британии предупредили о "зиме нищеты" для миллионов детей и пенсионеров

Как пишет издание, в марте оператор National Grid, который владеет и управляет более 7000 километров трубопроводов в Великобритании, согласился на продажу акций, который выкупил консорциум во главе с австралийской компанией Macquarie.

"Иностранное приобретение доли главного газопровода Великобритании будет рассмотрено в соответствии с новыми правилами национальной безопасности на фоне растущих опасений о зимнем энергетическом кризисе", — пишет газета.

По данным издания, потенциальное приобретение акций стоимостью 4,2 миллиарда фунтов стерлингов (5,1 миллиарда долларов) является самой крупной сделкой, которая будет рассмотрена в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях, вступившего в силу в начале года.

Как отмечает газета, сделка о приобретении будет совершена в этом году после окончания проверки.