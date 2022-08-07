МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В Чехии малый бизнес столкнулся с финансовыми проблемами в связи с введением Западом санкций против России. Об этом пишет Seznam Zprávy с сслылкой на владельца производителя карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза. Чешский iDNES.cz опубликовал сценарии газового кризиса в стране

По его словам, основной проблемой Koh-i-Noor стал уход компании с российского рынка, а также сложности с прямыми поставками лесоматериалов из России. Это существенно повлияет на стоимость готовой продукции, указал он.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку Чехию ждет тяжелая осень. Особо трудно придется производителям хлеба и пластика, отметил Бржиза.

Как сообщило издание, хлебопекарный рынок в Чехии уже сократился на 5%. В стране постепенно прекращают работу небольшие пекарни и кондитерские.