МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Краснодаре, Новороссийске и Южно-Сахалинске, в конце списка – Анадырь, Мурманск и Петропавловск-Камчатский, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Названы регионы-лидеры по доступности бензина

НЕПРОСТОЙ ГОД

Согласно исследованию, в России в 2021 году было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше показателя предыдущего года. При этом 48% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста жилищного строительства в городах составил 16%.

Как отмечают эксперты, предыдущий год для строительного сектора был непростым, даже несмотря на достигнутые рекордные значения. Продолжающиеся ограничения, связанные с коронавирусом, рост себестоимости строительства жилых домов и снижение покупательной способности населения привели к сокращению темпов строительства в ряде российских городов.

"Кроме того, внесенные в федеральный закон РФ №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года поправки существенно ужесточили требования к застройщикам, а согласование проектов строительства с банками ведет к увеличению временных и финансовых затрат застройщиков", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Для оценки темпов жилищного строительства в городах эксперты РИА Новости составили рейтинг городов России по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчете на одного жителя.

Этот показатель между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,01 до 2,52 квадратных метров, что существенно шире, чем между российскими регионами.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

По оценкам экспертов, за прошедший год лидирующая в рейтинге группа расширилась. Более одного квадратного метра на человека ввели в 17 городах России, а год назад таких городов было всего 12. Названы регионы - лидеры по численности среднего класса

Лидером рейтинга, как и годом ранее, остается Краснодар, где по итогам 2021 года на одного жителя введено 2,52 квадратных метра. Уже долгое время в городе наблюдается строительный бум, благодаря которому показатель ввода жилья остается на высоком уровне.

На втором месте по объему ввода жилья еще один представитель Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,82 квадратного метра. По итогам 2021 года в городе введено более 620 тысяч квадратных метров жилых площадей, что стало рекордом за последние годы.

В исследовании отмечается, что последние несколько лет закрытые границы способствовали увеличению спроса на жилье в южных городах России. В популярном для покупки недвижимости Сочи введен мораторий на новое строительство, и до 2024 года новых проектов не ожидается, что вынуждает покупателей обратить внимание на другие города черноморского побережья Краснодарского края.

Третью строчку рейтинга занимает Южно-Сахалинск, где на одного жителя ввели 1,4 квадратных метра. Общий объем ввода жилья в 2021 году в Южно-Сахалинске составил 290,3 тысячи квадратных метров, что для города стало новым рекордом и одним из самых высоких показателей на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают, что местные власти наращивают темпы прироста и обновления жилого фонда: к 2024 году планируется ввести суммарно около одного миллиона квадратных метров жилья, треть из которого составит арендное и социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда. Опубликован рейтинг по развитию ипотеки в регионах

Согласно исследованию, в среднем по России в пересчете на одного жителя в 2021 году строители ввели в эксплуатацию 0,636 квадратного метра жилья и в 41 российском городе этот показатель превышает общероссийский уровень.

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах Москва, в которой в 2021 году ввели 7,8 миллиона квадратных метров жилья. Санкт-Петербург, где за прошлый год ввели 3,46 миллиона квадратных метров, на втором месте после нее.

Следом за ними идет Краснодар, там было построено 2,62 миллиона жилых квадратных метров, Новосибирск, чей жилой фонд увеличился на 1,57 миллиона квадратных метра, Екатеринбург (+1,52 миллиона квадратных метра), Ростов-на-Дону (+1,44 миллиона квадратных метра), Казань (+1,25 миллиона квадратных метра), Уфа (+1,17 миллиона квадратных метра) и Тюмень (+1,04 миллиона квадратных метра).

Эксперты отмечают, что в большинстве перечисленных городов на протяжении последних пяти лет сохраняются устойчивые объемы строительства, превышающие миллион квадратных метров введенного жилья в год.

В КОНЦЕ СПИСКА

В аутсайдерах рейтинга оказались четыре города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2021 году введено в Анадыре (0,01 квадратного метра), Мурманске (0,02 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,06 квадратного метра) и Братске (0,08 квадратного метра). Исследование выявило лидера в рейтинге по качеству дорог в России

Еще в десяти городах – Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Дзержинске, Нижнем Тагиле, Орске, Биробиджане, Стерлитамаке, Тольятти, Ангарске и Благовещенске – в 2021 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

Меньше всего жилья в абсолютном выражении строится в крупных городах Дальнего Востока, Севера и Сибири. Меньше всего строят на Чукотке – объем введенного жилья по итогам 2021 года в Анадыре не превышает 0,1 тысячи квадратного метра. В Мурманске объем введенного жилья составил 4,9 тысячи квадратного метра, в Магадане и Петропавловске-Камчатском – чуть более 10 тысяч квадратных метров, в Биробиджане и Нарьян-Маре – чуть более 12 тысяч квадратных метров, в Салехарде – 13,8 тысяч квадратных метров, в Братске – 18,7 тысяч квадратных метров.

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Уровень обеспеченности жильем между городами отличается более чем в 2,5 раза. Названы отрасли, где платят самые высокие зарплаты в городах России

В городах с высокими темпами жилищного строительства и уровень обеспеченности жильем высокий. По расчетам экспертов РИА Новости, по итогам 2021 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 26,9 квадратных метра на человека.

Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Нальчика, этот показатель выше, чем в среднем по стране. В последней десятке такой уровень обеспеченности наблюдается только в Мурманске.

Согласно исследованию, уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу и между максимумом и минимумом отличается в два с половиной раза. Лидером по данному показателю стал Краснодар, где на каждого жителя приходится 39,9 квадратного метра, во Владикавказе – по 38 квадратных метров и в Орле – 32,6 квадратного метра.

Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,9 квадратного метра), Анадыря (19,6 квадратного метра) и Москвы (19,6 квадратного метра).

Всего же в 42 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (26,9 квадратного метра на жителя), из которых в 17 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.