МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей, передает RT. "Детский мир" зафиксирует цены на некоторые школьные товары

С соответствующей инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Он направил обращение на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Чернышова, цены на школьные товары существенно выросли, и необходимо воздействовать на торговые сети. Парламентарий подчеркнул, что нужно создать площадку, регулирующую деятельность поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.

При этом, как объяснил вице-спикер, предлагаемая организация будет контролировать производство и оборот всего, связанного со школьными нуждами, и "препятствовать спекулятивному росту цен".

"Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно", — прокомментировал Чернышов.

Он напомнил, что пандемия и санкции отразились на бюджете российских семей, особенно в регионах.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть предложение о создании единого регулятора, выбранного государством, — организации, которая будет регулировать ценовую политику на школьные принадлежности в целях ограничения любых спекуляций со стороны торговых сетей", — отмечается в письме.