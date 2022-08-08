МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Pfizer покупает американскую биофармацевтическую компанию Global Blood Therapeutics (GBT) за 5,4 миллиарда долларов, следует из релиза Pfizer. Чистая прибыль Pfizer увеличилась за первое полугодие

"Согласно условиям сделки, Pfizer купит все выпущенные акции GBT по 68,5 доллара за акцию… общая стоимость компании составит примерно 5,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Завершение сделки требует выполнения обычных условий закрытия договора, а также одобрения соответствующих регулирующих органов и акционеров GBT.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

Global Blood Therapeutics (GBT) – биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году. Занимается разработкой инновационных способов лечения сложных заболеваний. В частности, GBT создала Oxbryta – первый препарат, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), который блокирует причину развития серповидной анемии.