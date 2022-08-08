ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — ПРАЙМ. Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации на Украине. СМИ: большинство финнов поддерживают антироссийские санкции

С момента снятия пандемийных ограничений на российско-финской границе, с 15 июля, в Финляндии не прекращается обсуждение этичности российского туризма на фоне спецоперации на Украине, некоторые депутаты требуют прекратить выдавать туристические визы в России, последовав примеру стран Прибалтики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера. В МИД РФ заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции Москвы.

В интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE она назвала неправильным, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" во время проведения СВО на Украине.

"Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", — отметила Марин.

Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения. В Финляндии предупредили о скором экономическом спаде в Европе

"МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", — рассказала она.

Санкции пока не распространяются на туризм. По мнению Марин, обсуждение должно быть продолжено в Европейском совете.

"Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен", — сказала глава правительства.