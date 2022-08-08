МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Производство алкогольной продукции, без учета пива и напитков, изготовленных на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, в июле сократилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом за семь месяцев текущего года показатель вырос на 11,2%, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей. Эксперт прогнозирует снижение объемов импорта алкоголя в Россию

"Объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июле 2022 года составил 100,7 миллиона декалитров (111,2% от уровня аналогичного периода прошлого года). В июле 2022 года произведено 16,87 миллиона декалитров (80,5% от уровня прошлого года)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% за семь месяцев составил 59,18 миллиона декалитров, что на 12,6% больше, чем в 2021 году, а в июле было произведено на 19,1% меньше. При этом производство водки сократилось в июле на 15,3%, до 6,76 миллиона декалитров, коньяка — на 33,7%, до 0,69 миллиона декалитров.

Ранее президент компании Ladoga, крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ Вениамин Грабар говорил РИА Новости, что импорт алкоголя в России во втором полугодии сократиться в пределах 40%, но часть заместят отечественные напитки.

Директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков также сообщал изданию, что на фоне снижения доли импортного алкоголя увеличился спрос на крепкие напитки из дружественных стран – армянские и грузинские коньяки.