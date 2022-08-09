МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Больше 77,6% предприятий из 1382 иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Минэкономразвития предложило новую программу льготного кредитования бизнеса

"Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России", — сказал Володин.

Он отметил, что санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться.

"Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли", — добавил Володин.