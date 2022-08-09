МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Юрист оценил указ Путина о долях в компаниях ТЭК

Подписанный 5 августа документ запрещает до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства, уточняет газета.

В середине июня Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с "Лукойлом" и инвестиционным фондом "Газпромбанк-Фрезия" по продаже своего пакета в "Энел Россия" в 56,43% на общую сумму около 137 миллионов долларов. Какую долю приобрел каждый покупатель не сообщалось. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что сделка по покупке активов "Энел Россия" предусматривала второй этап — консолидацию пакета "Газпромбанк-Фрезия" "Лукойлом".

Также оказалась заморожена сделка по продаже генкомпании "Фортум" (98,25%). По словам собеседников газеты, такое решение было принято властями РФ еще в июле. На тот момент Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей, в шорт-листе были предложения от Газпромбанка, АФК "Система" и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Заявок на покупку активов поступило довольно много, уточняет издание.