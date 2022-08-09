МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Шведская IKEA сообщила о завершении финальной онлайн-распродажи товаров в России для покупателей и бизнес-клиентов 15 августа в 20:00 по московскому времени.

"Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров", — сказано в сообщении на сайте компании.

Также отмечается, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.