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IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа
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. Шведская IKEA сообщила о завершении финальной онлайн-распродажи товаров в России для покупателей и бизнес-клиентов 15 августа в 20:00 по московскому времени. "Магазины ИКЕА... ПРАЙМ, 09.08.2022
потребрынок, бизнес, экономика, новости, ikea, распродажа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Шведская IKEA сообщила о завершении финальной онлайн-распродажи товаров в России для покупателей и бизнес-клиентов 15 августа в 20:00 по московскому времени.
"Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров", — сказано в сообщении на сайте компании.
Также отмечается, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.