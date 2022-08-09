МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска в июле выросли на 25% в годовом выражении, до 2,9 миллиона человек, сообщает Минтранс РФ. РЖД запустили оплату билетов на вокзалах через Систему быстрых платежей

"Железнодорожные перевозчики продолжают обеспечивать доступность курортов юга России. В июле 2022 года в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска перевезено 2,9 млн пассажиров, что почти на 25 % больше, чем в 2021 году. Пассажирам было предложено свыше 3,15 млн мест, что почти на 6% превышает показатель прошлого года", — говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе также подчеркнули, что в июле Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на фоне повышенного спроса назначила 140 дополнительных рейсов поездов в южном направлении. В августе в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска и Кисловодска ФПК предлагает пассажирам свыше 3,19 миллиона мест, что на 12,1% больше, чем годом ранее. "Планируется назначить 232 дополнительных рейса поездов", — уточнили в министерстве.

При этом в сообщении с Крымским полуостровом компанией "Гранд Сервис Экспресс" в июле перевезено 544 тысячи пассажиров, что на 75% больше, чем в прошлом году. Для перевозок пассажиров в Крым предусмотрено курсирование 20 пар поездов, а также 3 прицепные группы. Ежедневно компанией перевозятся в Крым около 8 000 пассажиров и столько же в обратную сторону. В августе "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти на 10% больше, чем в июле — 587 тысяч пассажиров.

"Отметим, что с 1 мая по 4 августа 2022 года всего в Крым проехало 1 832 поезда. Кроме того, АНО "Единая транспортная дирекция" организованы мультимодальные перевозки через железнодорожный вокзал Анапы до населенных пунктов Республики Крым с конечным пунктом в Симферополе с использованием автотранспорта", — напомнили в Минтрансе.