ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. В Финляндии выступили за ограничение туризма из России

"Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена продолжают выдавать россиянам визы, бремя несут соседи России (Эстония, Финляндия, Латвия). Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — написала во вторник Каллас в социальных сетях.

В связи с событиями на Украине Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам России. В конце июля Эстония также заявила о прекращении выдачи гражданам России и Белоруссии видов на жительство и виз для обучения.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. Министр отметил, что Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам России, но они продолжают прибывать в страну, используя визы, полученные в других государствах Шенгенской зоны. Поэтому нужны общеевропейские ограничения.

В МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.