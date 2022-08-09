МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей начнется в России с 1 ноября, следует из опубликованного проекта постановления Минпромторга РФ. Минфин расширит территорию эксперимента по маркировке импортного алкоголя

В пояснительной записке к проекту говорится, что в адрес правительства и оператора системы электронной маркировки — ЦРПТ — поступают "многочисленные обращения от отраслевых бизнес-сообществ и участников оборота никотинсодержащей продукции" о необходимости досрочного завершения соответствующего эксперимента. "Бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 года и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции", — говорится там же.

"Учитывая изложенное, введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции. Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года", — добавляется в проекте.

Ведомство также ссылается на данные исследовательской компании Euromonitor International, согласно которым за прошлый год в России было реализовано более 67 миллионов электронных сигарет и от 9 до 10 тысяч литров жидкости для них на общую сумму 37,5 миллиардов рублей. При этом аналитики оценили потери бюджета от неуплаты акциза на этот вид продукции в 28,5 миллиардов.

Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор — Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.