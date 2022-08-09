МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал Telecinco. СМИ: испанские власти отказались отменять план энергосбережения

"Жара и засуха способствуют росту цен на энергоносители и множеству других трудностей, бьющих по сельскохозяйственному сектору", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скотоводам не хватает воды для кормления животных, так как 80% предназначенных для этого прудов высохли. В результате нехватки воды животные страдают от теплового стресса, и это приводит к снижению объемов производимого ими молока и мяса.

Для того чтобы животные легче переносили жару, некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что предполагает значительное увеличение расходов на и без того дорогую электроэнергию.

В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40°С.