Депутат Черняк о призыве запретить в ЕС выдачу виз россиянам: очередная русофобская ахинея
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк назвал ахинеей слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.
Ранее Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. По ее словам, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.
"Все это — очередная русофобская ахинея. Специальная военная операция продолжает срывать маски и показывать истинные лица. Может, конечно, для Эстонии Европа и привилегия, а для России — нет", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, эстонским политикам стоит заново выучить международные нормы права и цивилизованного сообщества, гарантирующие свободу передвижения.
По его мнению, чем ближе к зиме, тем больше вероятности, что в Европе зародится новый вид туризма — термотуризм.
"На просторах нашей Родины пользование водой, газом и отоплением является не привилегией, а неотъемлемой привычной частью повседневности, в отличие от некоторых других стран. Рады туристам всегда", — подчеркнул депутат.
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