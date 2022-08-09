СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк назвал ахинеей слова премьера Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза. Премьер Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

Ранее Каллас заявила, что нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России. По ее словам, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

"Все это — очередная русофобская ахинея. Специальная военная операция продолжает срывать маски и показывать истинные лица. Может, конечно, для Эстонии Европа и привилегия, а для России — нет", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, эстонским политикам стоит заново выучить международные нормы права и цивилизованного сообщества, гарантирующие свободу передвижения.

По его мнению, чем ближе к зиме, тем больше вероятности, что в Европе зародится новый вид туризма — термотуризм.

"На просторах нашей Родины пользование водой, газом и отоплением является не привилегией, а неотъемлемой привычной частью повседневности, в отличие от некоторых других стран. Рады туристам всегда", — подчеркнул депутат.