МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Исследованием рынка контрафактного табака займется Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге России при поддержке крупнейших производителей никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении Минпромторга. Минпромторг введет обязательную маркировку электронных сигарет с 1 ноября

"До 2021 года замеры доли нелегального оборота проводились за счет индустрии частными компаниями. Но эти исследования очень важны для рынка и бюджета страны, поэтому теперь они будут проводиться государственной, независимой и ни с кем не аффилированной компанией — Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпроторга Василия Шпака.

"АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (ННЦК) при Минпромторге России и "Филипп Морисс Сэйлз энд Маркетинг", ООО "Интернэшнл Тобакко Групп", АО "Международные услуги по маркетингу табака", "Дж.Т.И.Россия" — крупнейшие производители табачной продукции в России, подписали меморандум о сотрудничестве", — сообщило ведомство.

Документ закрепляет единую методологию исследования нелегального рынка сигарет на федеральном и региональных уровнях. Результаты лягут в основу принятия управленческих и законодательных решений. В меморандуме также закреплено, что табачные компании окажут информационную поддержку и помощь в анализе данных.

"Это позволит не только увеличить выборку материала для исследования, но и повысит качественный уровень его итогов. В частности, компании будут проводить экспертизу собранных пустых сигаретных пачек своих торговых марок для определения их оригинальности", — поясняется в сообщении.

Как отметил Шпак, методология исследований ННЦК в 2021 году была усовершенствована, в частности был увеличен охват населенных пунктов — до 1068 и благодаря использованию GPS-трекеров были добавлены способы контроля за сборщиками пачек. "Полевое исследование по этой методологии уже началось, в сентябре ждем результатов", — добавил он.