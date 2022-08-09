МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере более 2 миллиардов рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов. ФАС оштрафовал Google на два миллиарда рублей

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято.

ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок каналов на YouTube, а 26 июля ведомство сообщило, что в результате проведенного административного расследования оно наложило на американскую компанию оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США).

В сообщении отмечалось, что компания должна оплатить штраф "в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу".

ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Как говорилось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".

ФАС России установила, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".