МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что в настоящее время в России наблюдается тенденция к снижению роста стоимости строительных материалов. Иран выразил намерение поставлять в Россию стройматериалы и агропродукцию

Ранее Росстат сообщал, что рост цен на строительные материалы в России за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24,5%. При этом в июне по сравнению с июнем прошлого года рост составил 14%.

"Сегодня надо сказать, что идет некоторое снижение роста стоимости некоторых строительных ресурсов. Допустим арматура в начале года стоила 57 тысяч – сегодня уже 44 тысячи, если без НДС, лист упал до 72 тысяч. Спецстали, которые применяются в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались на прежнем уровне, дерево имеет тенденцию к снижению. В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года", — рассказал Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, министр заявил, что не видит предпосылок для резкого роста цен на жилье в России. Российские банки отметили рост популярности IT-ипотеки

По данным Единого ресурса застройщиков, новостройки подорожали за год почти на 35% — в среднем до 147,4 тысячи рублей за квадратный метр на 1 августа 2022 года.

"В ряде регионов идет снижение стоимости квадратного метра. Самое главное, чтобы не поднималась цена на ресурсы и на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах, потому что объективных причин таких уж предпосылок для роста цен нет. Рыночные механизмы работают таким образом, что чем больше предложений, закрывающих спрос, тем ниже цена. Тенденции к резкому снижению цен тоже нет", — сказал Файзуллин.

Он также отметил, что градпотенциал сформирован в достаточно больших объемах. "Более 150 миллионов квадратных метров мы имеем в стройке, почти под 300 миллионов подготовлены территории под строительство",- уточнил глава Минстроя.