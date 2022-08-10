МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Маск назвал условие, при котором состоится сделка с Twitter

Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене — на 2,4%.

Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена. Маск спрогнозировал "пару лет" мягкой рецессии в США

В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.