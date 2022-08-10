МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Lenovo Group, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, сообщил, что выручка не изменилась за квартал с апреля по июнь, когда во многих китайских городах были введены локдауны из-за COVID-19. Это худшие результаты компании за последние девять кварталов. СМИ: Китай разочарован результатами в области производства чипов

Суммарная выручка Lenovo в отчетном периоде повысилась на 0,2% в годовом выражении до 16,96 млрд долларов. Она практически совпала с консенсус-оценкой Refinitiv, подготовленной после опроса семи аналитиков и равной 16,87 млрд долларов. Это минимальный прирост выручки с квартала, завершившегося в марте 2020 года.

Тем не менее Lenovo добилась значительного успеха в развитии своего бизнеса на других более прибыльных направлениях, например в сегментах серверов, услуг информационных технологий и мобильных устройств. На долю бизнеса Lenovo вне сегмента ПК сейчас приходится 37% ее выручки. Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, в минувшем квартале выросла на 11% до 516 млн долларов.

Председатель и гендиректор Ян Юаньцин заявил, что Lenovo "диверсифицируется и развивается не только исключительно в бизнесе ПК, она стремится превратиться в компанию с широким ассортиментом интеллектуальных продуктов и решений".

Локдауны в Китае, введенные в прошлом квартале, ударили по цепочке поставок ПК. Кроме того, карантинные ограничения были введены в тот момент, когда в мировой отрасли ПК завершился период продаж, простимулированных пандемией, а на Украине началась спецоперация, что побудило некоторые фирмы — от производителей чипов до производителей электроники, например Intel и Samsung, — предупредить о резком ослаблении спроса. Samsung разрешил ремонтировать новые смартфоны и планшеты на дому

По данным Counterpoint, мировые поставки ПК в минувшем квартале упали на 11,1% в годовом выражении. Это их крупнейшее такое снижение со 2-го квартала 2013 года.

Общие поставки ПК Lenovo, согласно Counterpoint, сократились на 12,7% до 17,4 млн единиц, в основном из-за слабого потребительского спроса. Тем не менее она сохранила свое лидерство на мировом рынке ПК, где ее доля равняется 24,4%.

Юаньцин ожидает, что в этом году мировые поставки составят 300-310 млн единиц. Как следует из данных аналитической фирмы Canalys, это примерно на 10% меньше 341 млн единиц, поставленных в прошлом году. При этом Юаньцин отметил, что ситуация с дефицитом в цепочке поставок, которая ранее в этом году негативно сказалась на многих производителях аппаратных средств, в последнее время улучшается.

"В некоторых областях все еще наблюдается дефицит, особенно в бизнесе дата-центров, — пояснил он. — Но в общем я не предвижу серьезных проблем во 2-м полугодии".

Юаньцин добавил, что, хотя Lenovo отмечает некоторое повышение цен в полупроводниковом сегменте, она сохранит гибкость в ситуации с колебаниями цен на компоненты.

Акции Lenovo на Гонконгской фондовой бирже просели на 0,3% до 7,03 гонконгского доллара (0,8956 доллара США), тогда как индекс Hang Seng упал на 1,9%.