МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток криптобиржи Coinbase, приходящийся на акционеров, в прошлом полугодии составил 1,523 миллиарда долларов после прибыли в 1,678 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков россиян

Разводненный убыток на акцию за период составил 7 долларов по сравнению с прибылью в 9,6 доллара годом ранее. Общая выручка упала в два раза, до 1,974 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток и чистый убыток, приходящийся на акционеров, составили 1,09 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию — 4,98 доллара после прибыли в 6,42 доллара годом ранее. Общая выручка сократилась до 808,325 миллионов долларов (прогноз составлял 1,481 миллиарда) с 2,228 миллиарда годом ранее.

Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) к концу отчётного периода сократилось до 9 миллионов, что на 200 тысяч меньше, чем в первом квартале текущего года. Объем торговых операций составил во втором квартале 217 миллиардов долларов, что на 30% ниже к первому. При этом число проверенных пользователей (Verified Users) увеличилось за квартал почти в три раза и составило 103 миллиона.

На предварительных торгах акции Coinbase дешевеют на 7,23%.

Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, Ethereum и другие криптовалюты. Штат компании составляет более 2 тысяч сотрудников, она работает более чем в 100 странах.