МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation в первом квартале 2022-2023 финансового года (завершился 30 июня) получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 25,9 миллиарда иен (192 миллиона долларов) против 17,996 миллиарда иен (162,4 миллиона долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании. Toyota отчиталась о снижении прибыли в первом квартале финансового года

Прибыль на акцию составила 59,85 иены (0,44 доллара) против 39,6 иены (0,35 доллара) год назад. Выручка выросла на 2% в годовом выражении и составила 740,7 миллиарда иен (5,48 миллиарда долларов). Операционный убыток составил 4,8 миллиарда иен (35,5 миллиона долларов) против прибыли годом ранее в 14,5 миллиарда иен (130,9 миллиона долларов).

В Японии, на которую приходится чуть менее половины выручки Toshiba, показатель снизился на 3,2%. В Европе продажи выросли на 2,4%, а в странах Северной Америки — на 8%.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2022-2023 финансового года на уровне 3,3 триллиона иен (24 миллиарда долларов), операционную прибыль — 170 миллиардов иен (1,26 миллиарда долларов), чистую прибыль — 200 миллиардов иен (1,48 миллиарда долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.