МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Первые поставки запчастей для автомобилей Renault дилерам через дочку "АвтоВАЗа" — компанию "Лада Имидж" — уже начались, но проблема обслуживания автомобилей бренда все еще стоит достаточно остро, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев. Renault посчитала чистый убыток от прекращения деятельности в России

"После ухода бренда "Рено" мы, дилеры, вместе с нашими клиентами (а это более двух миллионов машин), оказались в сложной ситуации отсутствия не только новых автомобилей, но и запасных частей для обслуживания", — отметил он.

"Правопреемником по поставкам запасных частей дилерам объявлена компания "Лада Имидж". Мы понимаем, что в связи с нарушенными логистическими цепочками не сразу будут налажены поставки в полном объеме всей номенклатуры. Но надеемся, что проблемы будут устранены в ближайшее время, так как дилеры обеспокоены невозможностью выполнить своевременный ремонт. Сейчас мы знаем, что начались уже первые поставки запасных частей дилерам, и надеемся, что компания сможет обеспечить запросы полностью", — подчеркнул Зубарев.

Как на прошлой неделе заявляли в Минпромторге РФ, бренд Renault исключен из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.

Продукция Renault была добавлена в список параллельного импорта в начале мая. На тот момент поставки и производство автомобилей бренда были приостановлены. В середине месяца компания передала свои активы ФГУП "НАМИ" (долю в "АвтоВАЗе" с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет) и правительству Москвы (завод "Рено Россия" без права выкупа). Сделка была проведена за символическую стоимость.