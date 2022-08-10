МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Немецкий ритейл-гигант Metro AG по итогам первых трех кварталов 2021-2022 финансового года получил чистый убыток в размере 379 миллионов евро против прибыли в 31 миллион евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании. McDonald's зафиксировал снижение чистой прибыли на 39% в первом полугодии

Убыток на одну акцию в отчетном периоде составил 1,04 евро против прибыли прошлого года в 0,09 евро.

Согласно сообщению, продажи в России за девять месяцев составили 2,08 миллиарда евро, что на 16,6% больше показателя аналогичного отчетного периода 2020-2021 финансового года.

По итогам третьего квартала фингода чистый убыток Metro составил 290 миллионов евро после прибыли в 63 миллиона евро годом ранее. Убыток на акцию составил 0,8 евро против прибыли в 0,17 евро годом ранее. Продажи в России по итогам третьего квартала выросли в годовом выражении на 23,2%, до 707 миллионов долларов.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 30 странах, ее штат насчитывает более 95 тысяч человек.