МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Действующая стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ на период до 2030 года недостаточно сбалансирована и неактуальна, сообщает пресс-служба Счетной палаты. Эксперт рассказал об упрощении добровольной ликвидации компаний МСП

"В целом проверка показала, что действующая система стратегического планирования в сфере МСП недостаточно сбалансирована. Показатели стратегии МСП до 2030 года не актуальны, план мероприятий стратегии не обновлялся, мониторинг и контроль за ее реализацией не ведется", — говорится в пресс-релизе по результатам аудита мер государственной поддержки МСП.

Как пояснила Счетная палата, основным стратегическим ориентиром в сфере развития сектора МСП является количество занятых. "При этом установленная к 2024 году планка в 23 миллиона человек была преодолена еще в середине прошлого года. Основная причина – рост числа лиц, получивших статус самозанятых. Однако этот фактор не гарантирует увеличения деловой активности населения", — заявил аудитор Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении.

Два года назад Счетная палата уже призывала скорректировать методику расчета численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, так как она допускает двойной учет одних и тех же лиц в составе различных категорий. Однако предложение реализовано не было. "При этом на 30 июня 2021 года завышение численности занятых в МСП по причине дублирования данных оценивается уже в миллион с лишним человек или около 5%. К концу года масштаб этого искажения увеличился", — констатировал Шилков.

Как отмечается в пояснительной записке, в 2019-2020 годах из федерального бюджета ежегодно направлялось 30 миллиардов рублей на развитие региональной инфраструктуры поддержки, включая государственные микрофинансовые организации (МФО) и региональные гарантийные организации (РГО). При этом аудитор указал на невостребованность капитала, предоставленного этим РГО, и наличие существенных резервов повышения эффективности его использования.

Ведомство отметило, что финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, включая антикризисные меры правительства в период пандемии, помогла сдержать падение занятости в сфере МСП. "В то же время решающего воздействия на развитие сектора принимаемые меры пока не оказали и в большинстве своем носили локальный характер", — говорится в пояснительной записке.