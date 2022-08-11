КИШИНЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Молдавия подписала договор на проведение независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс" с двумя компаниями, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. "Молдовагаз" прекратит поставки топлива должникам на фоне энергокризиса

В твоем телеграм-канале он рассказал, что сторонами сделки стали молдавское Агентство публичной собственности, норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co. Соглашение было достигнуто по итогам прямых переговоров. Предполагается, что компании завершат финансовый и юридический аудит к февралю следующего года.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

Как сообщила российская компания, исторический долг "Газпрома" составляет 440 миллионов долларов, при этом с учетом пеней сумма достигла 700 миллионов долларов. Кишинев не согласен с такими расчетами и хочет провести аудит.