МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Выручка VK (ранее — Mail.ru Group) по МСФО во втором квартале 2022 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 32,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Выручка "Биннофарм Групп" по МСФО увеличилась в первом квартале

"Общая выручка VK по МСФО выросла на 11% год к году и составила 32,8 миллиарда рублей. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стала онлайн-реклама", — говорится в сообщении.

Общая чистая прибыль за отчетный период составила 3,6 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% год к году — до 4,2 миллиарда рублей. Общий скорректированный чистый убыток компании составил 3,4 миллиарда рублей преимущественно из-за эффекта курсовых разниц, пояснили в VK.

Выручка сегмента "Социальные сети и коммуникационные сервисы" во втором квартале выросла на 23% — до 17,4 миллиарда рублей, основными статьями дохода являются реклама и пользовательские платежи.

Выручка сегмента "Игры" сократилась на 5% и составила 10,4 миллиарда рублей. Сокращение связано с тем, что доходы этого сегмента номинированы в иностранной валюте, укрепление курса рубля оказало на них влияние, отметили в компании.

"С учетом повышенного уровня макро и геополитической неопределенности компания пока воздерживается от прогнозов", — говорится в отчете.