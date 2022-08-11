МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Walt Disney Co обошла Netflix Inc по общему числу клиентов своих потоковых сервисов, достигшему 221 млн подписчиков, и объявила, что повысит цены для тех подписчиков, которые захотят смотреть Disney+ или Hulu без рекламы. Чистая прибыль Netflix увеличилась во втором квартале

В декабре медиагигант повысит ежемесячную стоимость подписки на Disney+ без рекламы на 38% — до 10,99 доллара. Одновременно с этим он начнет предлагать новую опцию с рекламой по текущей цене.

После закрытия регулярной сессии среды акции Disney выросли на 6,9% до 120,15 доллара.

Сервис Disney+ привлек 14,4 млн новых клиентов, превысив консенсус-прогноз от FactSet в 10 млн клиентов, благодаря выпуску сериала "Оби-Ван Кеноби" из франшизы "Звездных войн" и мини-сериала "Мисс Марвел" от Marvel.

С учетом Hulu и ESPN+, на конец июня у Disney было 221,1 млн потоковых подписчиков, а у Netflix — 220,7 млн подписчиков.

Чтобы активнее привлекать подписчиков, 8 декабря Disney запустит новую версию своего сервиса, частично финансируемую за счет рекламы, по цене в 7,99 доллара в месяц. В настоящее время компания взимает такую цену за безрекламную версию своего сервиса.

Подписка на сервис Hulu подорожает в декабре на 1-2 доллара в месяц в зависимости от тарифного плана.

Кроме того, в среду компания понизила свой долгосрочный прогноз по клиентской базе, сославшись на потерю прав на трансляцию матчей крикета в Индии.

Теперь в Disney ожидают, что общее число подписчиков Disney+ на конец сентября 2024 года составит от 215 до 245 млн. Ранее Disney прогнозировала эту цифру в диапазоне 230-260 млн подписчиков.

Эта корректировка связана с ухудшением ожиданий по Индии, где компания теряет права трансляции матчей Индийской премьер-лиги крикета.

Как отметила финдиректор Кристин Маккарти, к сентябрю 2024 года Disney может привлечь до 80 млн подписчиков Disney+ Hotstar и от 135 до 165 млн прочих абонентов.

Компания также ожидает, что ее подразделение потокового ТВ принесет прибыль в 2024 финансовом году, добавила Маккарти. За истекший квартал этот бизнес понес убыток в 1,1 млрд долларов.

За 3-й финквартал по 2 июля Disney получила скорректированную прибыль в 1,09 доллара на акцию, что на 36% больше, чем годом ранее, на фоне роста посещаемости тематических парков компании. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали скорректированную прибыль в 96 центов на акцию.

Операционная прибыль в подразделении тематических парков выросла более чем в два раза, достигнув 3,6 млрд долларов.

Убытки в потоковом бизнесе оказали давление на общие результаты подразделения медиа и развлечений, чья прибыль снизилась на 32%, почти до 1,4 млрд долларов.

Общая выручка выросла на 26% к прошлогоднему уровню до 21,5 млрд долларов, превысив консенсус-оценку аналитиков в 20,96 млрд долларов.