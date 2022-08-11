МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Siemens сегодня отчиталась о более высокой, чем ожидалось, выручке за 3-й финансовый квартал. При этом из-за списаний в бизнесе Siemens Energy немецкий промышленный и технологический конгломерат впервые почти за 12 лет понес убытки. Siemens Energy обозначила сроки ухода из России

Поставщик промышленного ПО и производитель поездов отчитался о росте выручки за 3-й квартал на 11% до 17,87 млрд евро. Показатель превзошел консенсус-прогноз, составленный самой компанией, на уровне 17,47 млрд евро.

При этом Siemens понесла чистый убыток в размере 1,66 млрд евро после неденежных расходов по списанию стоимости ее доли в Siemens Energy. Это первый квартальный убыток для компании с 4-го квартала 2010 года. Из-за этого Siemens пришлось снизить годовой прогноз по прибыли на акцию с 8,70-9,10 евро до 5,33-5,73 евро. Siemens принадлежит 35%-ная доля в производителе турбин и операторе ветряных электростанций.

Генеральный директор Siemens Роланд Буш заявил, что спрос по-прежнему силен, несмотря на негативные последствия санкций против России, высокую инфляцию и сохраняющееся влияние пандемии.

"Мы используем различные возможности на рынке, где сохраняется высокий спрос, — указал гендиректор. — Мощный импульс роста выручки продолжается, а с начала 2022 финансового года сопоставимый рост заказов достиг 20%". Siemens ждет разрешения России на импорт турбины для "Северного потока"

Результаты компании также пострадали от расходов на 442 млн евро в связи с решением покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине.

Стоимость заказов немецкой компании за три месяца по конец июня увеличилась на 7% до 22,07 млрд евро, тогда как прогноз составлял 19,82 млрд евро. В предыдущем квартале стоимость заказов повысилась на 32%. Прибыль в промышленном бизнесе Siemens выросла на 27% до 2,88 млрд евро, не дотянув до оценки на уровне 3,02 млрд евро.

Siemens заявила, что по-прежнему избегает серьезных сбоев, вызванных проблемами в цепочке поставок.