МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Компания VK (ранее — Mail.ru Group) выкупила часть выпущенных облигаций после приостановки торгов её глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской бирже, говорится в отчете компании. Расписки VK подешевели на 7,7 процента после выхода отчетности

VK в 2020 году разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. Согласно условиям выпуска, если торги ГДР VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, наступает событие делистинга — исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи, — после которого держатели облигаций получают право потребовать их досрочного погашения. Торги ГДР VK были приостановлены Лондонской биржей с 3 марта.

"С момента наступления "события делистинга" VK ведет переговоры с держателями облигаций для поиска вариантов их реструктуризации. В июле VK совместно с советниками направила предложения по выкупу в рублях держателям облигаций на территории РФ. На момент отчетности VK выкупила часть выпуска в результате ряда согласованных рыночных сделок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цель такого выкупа — снижение финансовых обязательства VK, а также обеспечение ликвидности держателям облигаций. В отчёте также говорится, что компания намерена продолжить выкуп облигаций на территории РФ.

"Вопросы и порядок реструктуризации облигаций вне российской инфраструктуры и связанные с этим вопросы также активно прорабатываются и обсуждаются с учетом регулярно меняющихся условий, в том числе связанных с валютными ограничениями", — также отметили в VK.

VK (ранее — Mail.ru Group) — компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр My.Game. Выручка компании по МСФО в прошлом квартале выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 32,8 миллиарда рублей.