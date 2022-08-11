МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии текущего года нарастила чистую прибыль на 45% в годовом выражении — до 2,083 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Немецкая RWE оценила потери от прекращения импорта угля из России

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 3,08 евро после 2,12 евро годом ранее. Выручка по сравнению с первым полугодием прошлого года почти удвоилась — до 16,188 миллиарда евро с 8,448 миллиарда. В то же время выработка энергии за полугодие несколько снизилась — до 77,752 кВт.ч с 78,404 кВт.ч в прошлом году.

Второй квартал при этом оказался для RWE убыточным — по итогам периода убыток составил 83 миллиона евро по сравнению с прибылью в 537 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,12 евро после 0,8 евро прибыли в прошлом году. Выручка, однако, при этом выросла более чем вдвое в годовом выражении — до 8,245 миллиарда евро.

RWE также сообщила, что ожидает теперь скорректированной чистой прибыли по итогам всего года на уровне 2,1-2,6 миллиарда евро, хотя ранее ждала показатель в интервале 1,3-1,7 миллиарда.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.