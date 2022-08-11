МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за девять месяцев 2021-2022 финансового года (завершились 30 июня) составила 801 миллион евро против убытка в 168 миллионов евро в прошлом году, следует из отчетности группы. Чистая прибыль немецкой RWE в первом полугодии выросла на 45%

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 1,2 евро против убытка в 0,37 евро годом ранее. Выручка выросла на 24% — до 30,571 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала фингода чистая прибыль компании снизилась на 36,7% и составила 92 миллиона евро после прибыли в 145 миллионов евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,12 евро против 0,2 евро год назад. Выручка по сравнению с прошлым годом выросла на 26% — до 10,95 миллиарда евро.

Отмечается, что впервые за три года компании удалось выйти на прибыль за девятимесячный период — в 2020-2021 году убыток составил 168 миллионов евро, в 2019-2020 году — 1,98 миллиарда евро.

"Несмотря на сложные рыночные условия, в третьем квартале 2021-2022 финансового года ThyssenKrupp продолжил показывать позитивные бизнес-показатели ", — говорится в сообщении компании.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.