МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в первом полугодии 2022 года вырос на 18,1% в годовом выражении — до 1,33 миллиарда кейсов (около 7,6 миллиарда литров), снижение продаж в России во втором квартале составило 46%, говорится в сообщении компании. СТВ: белорусская газировка может заменить Coca-Cola в России

"Мы прекратили инвестиции в Россию и не будем размещать на ее рынке новый капитал. Объем продаж в РФ снизился на 46% во втором квартале, и мы ожидаем дальнейшего снижения во втором полугодии", — говорится в сообщении.

Продажи компании на развивающихся рынках выросли на 20%, до 794,1 миллиона кейсов (примерно 4,5 миллиарда литров). Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра. Выручка компании от работы на развивающихся рынках выросла на 35,6% — до 2 миллиардов евро с 1,5 миллиарда евро в прошлом году.

Чистая выручка за отчетный период выросла на 29% — до 4,2 миллиарда евро.

Ущерб компании от ограничения работы в России в первом полугодии оценивается в 190 миллионов евро, дальнейшие издержки ожидаются и во втором полугодии в размере еще 82 миллионов евро.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.