МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В сезон корпоративной отчетности, который, похоже, просигнализировал об исчезновении повода для зависти Netflix, Walt Disney Co возродила надежду на то, что рост в потоковом бизнесе продолжится. Эксперты оценили рост акций Polymetal на 37% за два дня

Однако Disney, которая в прошлом квартале легко обошла Netflix в качестве лидера по подпискам на мировом стриминговом рынке, стала исключением среди своих коллег по медийному цеху.

Отраслевая гонка за подражание Netflix Inc, длившаяся в последние годы, в минувшие две недели замедлилась до более разумных темпов, так как компании изменили свое мнение по поводу потокового бизнеса. Вместо того чтобы помещать стриминговые сервисы во главу своей стратегии, теперь компании считают их лишь одним из нескольких бизнес-направлений.

В последних финансовых отчетах традиционные медийные фирмы рекламировали такие стабильные и сокращающиеся бизнесы, как аналоговое телевидение, в качестве центров прибыли, которые позволят им пережить экономическую неопределенность. Но, как утверждают аналитики, денежный поток вновь начал замедляться, подменяя в последние годы рост базы подписчиков в качестве основного показателя успешности бизнеса.

В Голливуде отмечается новая волна рачительности как раз тогда, когда усиливающая инфляция угрожает потребительским расходам, а резкий прирост новых подписчиков, отмечавшийся в пандемию, стихает.

Кроме того, она связана с тем, что Netflix впала в немилость. На фоне торможения роста Netflix ее рыночная стоимость сократилась примерно до 100 млрд долларов с более чем 300 млрд долларов в ноябре.

Могут появиться и другие безрадостные новости. Согласно SMI, занимающейся анализом рекламных данных, в июне на фоне опасений по поводу возможной рецессии в США впервые сократились национальные расходы на рекламу после 15 месяцев роста подряд.

Warner Bros Discovery, завершив слияние стоимостью 43 млрд долларов, на прошлой неделе заявила, что больше не будет жертвовать своими традиционными кинематографическим и телевизионным бизнесами ради продвижения своего подписного потокового сервиса HBO Max. Это резко отличается от стратегии предыдущего руководства, которое основной упор делало именно на стриминговый бизнес.

Джессика Райф Эрлих, аналитик Bank of America Merrill Lynch по медийному сектору, считает, что Warner Bros Discovery использует свои сильные стороны.

"Необходимо, чтобы медийные компании придерживались всестороннего подхода и пытались монетизировать свой растущей в стоимости контент на каждой платформе, будь она аналоговой или цифровой", — пояснил она.

Такая точка зрения распространена в медийном бизнесе.

NBCUniversal из группы Comcast Corp, которая инвестирует не так активно, как конкуренты, похвасталась своей дальновидностью — она не стала чрезмерно тратить на свой стриминговый сервис Peacock.

Аналитики говорят, что спад в медийной отрасли делает показатели и прогноз Disney, которая в среду опубликовала отчет за 3-й квартал, еще более примечательными.

"Это крайне важный момент в стриминговых войнах, так как у Disney сейчас больше прямых видеоподписчиков, чем у Netflix, — считает аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе. — Это похоже на гонку двух участников".

Акции Disney подорожал на 6,5% после того, как она подтвердила цели по прибыли в сегменте потоковых услуг и отчиталась о 221 млн общих мировых стриминговых подписчиках. В этом плане она впервые обошла пионера в потоковом бизнесе Netflix, у которой 220,7 млн подписчиков.

Disney стала первой из крупных медийных фирм, приступивших к реструктуризации, следуя по пути Netfliх. Чтобы составить ей конкуренцию, Disney усовершенствовала свой список мировых признанных развлекательных брендов и направила на развитие контента огромную сумму — 130 млрд долларов.

Однако, как предупредили аналитики, прошлое может и не стать прологом в стриминговом бизнесе.

"Основной угрозой для Disney является то, что рост подписчиков в прошлом приходился на время, когда число ключевых франшиз, таких как Marvel и Star Wars, подходило к концу. Сохраняется огромная неопределенность по поводу следующего этапа развития контента в части привлечения и удержания подписчиков", — говорит Джейми Ламли, аналитик Third Bridge.