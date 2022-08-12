Petrobras продает права на разработку калиевого месторождения
Бразильская Petrobras выставила на продажу права на разработку калиевого месторождения
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Бразильская компания Petrobras в четверг сообщила, что начала "рекламную компанию" в поисках участников запланированного аукциона по продаже ее прав на разработку калиевого месторождения в бассейне Амазонки.
Данный актив включает восемь горнорудных концессий, четыре горнорудных заявки, которые уже выданы, и 22 заявки на исследования, которые пока не утверждены.