МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Бразильская компания Petrobras в четверг сообщила, что начала "рекламную компанию" в поисках участников запланированного аукциона по продаже ее прав на разработку калиевого месторождения в бассейне Амазонки. Центробанк Бразилии в двенадцатый раз подряд поднял ключевую ставку

Данный актив включает восемь горнорудных концессий, четыре горнорудных заявки, которые уже выданы, и 22 заявки на исследования, которые пока не утверждены.