МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания Johnson & Johnson в четверг сообщила, что в 2023 году прекратит мировые продажи детской присыпки на основе талька — более чем через два года после того, как она остановила продажи этого продукта в США. Присыпка стала поводом для тысяч исков потребителей, связанных с вопросами безопасности продукции. Пивоваренная AB InBev Efes замедлила продажи в России во втором квартале

"В ходе пересмотра мирового портфеля мы приняли коммерческое решение о переходе на линию детских присыпок исключительно на основе кукурузного крахмала", — пояснила компания, добавив, что такая присыпка уже продается в разных странах по всему миру.

В 2020 году J&J объявила, что прекратит продавать тальковую присыпку Baby Powder в США и Канаде из-за падения спроса вследствие — по ее словам — "дезинформации" по поводу безопасности данного продукта на фоне серии судебных исков.

Потребители подали к компании около 38 000 исков, причем потерпевшие утверждают, что продукты на основе талька вызывали рак, поскольку были загрязнены асбестом, который печально известен как канцероген.

J&J отвергает эти обвинения, парируя, что десятилетия научных проверок и регуляторных одобрений доказывают, что тальк безопасен и не содержит асбеста. В четверг она подтвердила это заявление и объявила о прекращении продаж данного товара.

В октябре J&J выделила подразделение LTL Management, передав ему все претензии касательно талька и незамедлительно объявив о его банкротстве. Тем самым она поставила на паузу рассмотрение исков. Истцы заявили, что Johnson & Johnson следовало бы защищать себя в данных судебных делах, тогда как ответчики со стороны J&J и производства по банкротству указанного подразделения утверждают, что это объективный и справедливый способ выплатить компенсацию предъявителям требований.

Бен Уитинг, адвокат фирмы Keller Postman, представляющей интересы истцов, сказал, что иски пока не рассматриваются из-за банкротства и решение компании о продажах не окажет на них никакого непосредственного влияния. Но если федеральный апелляционный суд разрешит возобновить их рассмотрение, потребители могут попытаться использовать решение Johnson & Johnson о прекращении продаж этих продуктов как доказательство, пояснил он.

Как выяснилось в ходе расследования агентства Reuters, проведенного в 2018 году, J&J в течение нескольких десятилетий знала о том, что канцероген асбест присутствует в ее продуктах на основе талька. Внутренние данные компании, заслушанные в суде свидетельские показания и прочие доказательства показали, что как минимум с 1971 года до начала 2000-х годов сырой тальк и готовые присыпки при исследовании на наличие асбеста иногда давали положительный результат.