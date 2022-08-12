МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2022 года снизилась на 5,9% в годовом выражении и составила 301,6 миллиарда юаней (около 45 миллиардов долларов), сообщила компания. В России начали продавать смартфоны нового французского бренда

По итогам первого полугодия 2021 года выручка Huawei составила 320,4 миллиарда юаней (около 48 миллиардов долларов).

Рентабельность по чистой прибыли за отчетный период текущего года составила 5%.

Финансовые итоги второго квартала Huawei не раскрыла.

"Несмотря на то, что наш бизнес устройств сильно пострадал, наше инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Кена Ху (Ken Hu).

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.