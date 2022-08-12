МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Русал" в прошлом полугодии потратил на покупку акций "Русгидро" 88 миллионов долларов, увеличив свою долю в нём до 9%, следует из отчета алюминиевой компании. В Банке России рассказали, когда ждать нижнюю точку спада экономики

"Группа аккумулировала 40 414 832 466 акций, или 9% "Русгидро", на общую сумму 454 миллиона долларов США посредством нескольких сделок с июля 2020 года по июнь 2022 года", — сказано в отчете.

В том числе за первое полугодие 2022 года "Русал" потратил 88 миллионов долларов на покупку 2% акций энергетической компании.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

"Русгидро" — энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.