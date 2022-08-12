МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Представители бизнеса из 46 стран и территорий уже подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Банк России не исключил рост ключевой ставки в 2023 году

Проведение ВЭФ запланировано на 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий", — приводит слова Кобякова фонд "Росконгресс".

Он добавляет, что такие показатели подтверждают репутацию Восточного экономического форума, как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-тихоокеанском регионе.

По словам Кобякова, мероприятия форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.

Он отметил, что форум этого года будет существенно отличаться от предыдущих, так как влияние Дальнего Востока на развитие страны существенно возрастает, а восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала.

"Значение макрорегиона растет в условиях санкций, которые принимают против нас недружественные страны. Эти санкции, конечно, с одной стороны, создают препятствия для развития экономики нашей страны, а, с другой стороны, создают новые возможности, заставляя нас приобрести новые компетенции, требуют преобразования в промышленности, инновациях, науке, качестве образования. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать на форуме", — добавил Кобяков.