МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 18 августа меняет опции тарифных групп, сообщает пресс-служба перевозчика. Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России

В "Аэрофлоте" четыре тарифные группы: "Лайт", "Бюджет", "Оптимум", "Максимум". Это другая категория, нежели классы обслуживания: так, может быть билет класса эконом, но по тарифу "Максимум". Класса обслуживания в "Аэрофлоте" три: эконом, комфорт (на некоторых рейсах), бизнес.

"Аэрофлот" вводит новые опции для тарифной группы "Максимум". В данной линейке тарифов с 18 августа 2022 года появятся дополнительные услуги, направленные на повышение уровня сервиса: приоритетная регистрация на рейс, посадка на борт воздушного судна и выдача багажа", — говорится в сообщении.

Пассажиры с билетами, оформленными по обновленному тарифу "Максимум", также получают доступ в залы ожидания повышенной комфортности в базовом аэропорту "Шереметьево" и возможность бесплатной перевозки животных в салоне воздушного судна.

Линейка тарифов "Максимум" доступна для пассажиров, путешествующих любым из трех классов обслуживания на рейсах "Аэрофлота": эконом, комфорт и бизнес. Приобретая билет по тарифу "Максимум", пассажир получает дополнительные преимущества: возможность перевезти два места багажа, а также более гибкие условия для возврата билета и изменения даты путешествия. Кроме того, по тарифу "Максимум" начисляется больше миль в рамках программы лояльности "Аэрофлот Бонус" и предлагаются более выгодные условия приобретения услуги повышения класса обслуживания.

Одновременно вводятся изменения в опции других тарифных групп: так, билеты по тарифам "Лайт" и "Бюджет" можно оформить на перевозку с остановкой в пункте пересадки до 72 часов. Для пассажиров, покупающих билеты по тарифу "Оптимум", с 18 августа предварительный выбор места в салоне производится за доплату и, как и прежде, остается бесплатным во время регистрации на рейс.