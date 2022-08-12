МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Как следует из анализа, проведенного Reuters, крупные фармацевтические компании в этом году потратили на лоббирование своих интересов в конгрессе и федеральных агентствах США больше средств, чем любая другая отрасль. Тем не менее им по-прежнему грозит крупное поражение: они не смогут остановить законопроект, который позволяет властям ограничивать цены на определенные лекарственные средства. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

Несмотря на то что фармацевтическая отрасль потратила на лоббирование как минимум 142 млн долларов, Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) на сумму 430 млрд долларов, направленный на решение вопросов с изменением климата, здравоохранением и налоговой политикой, на прошлой неделе устранил крупнейшее препятствие на своем пути, когда демократы одобрили его в сенате.

Ожидается, что палата представителей в пятницу тоже одобрит этот законопроект, что позволит президенту Джо Байдену подписать его, придав законную силу.

По словам представителей конгресса и фармацевтической отрасли, принятие данного закона, вероятно, станет редким законодательным поражением для фармацевтической индустрии и создаст новый прецедент для ограничения цен на самом прибыльном в мире рынке лекарств.

Эксперты по вопросам политики в сфере здравоохранения говорят, что этот закон отражает ослабление влияния фармацевтической отрасли на Демократическую партию, а ее основной аргумент против согласования цен — что это тормозит инновации — больше не убеждает общественность.

Согласно опросу Kaiser Family Foundation (KFF), проведенному в октябре, 83% американцев, включая 95% демократов и 71% республиканцев, хотят, чтобы федеральная медицинская программа для пожилых Medicare подразумевала согласование цен.

Влиятельная отраслевая ассоциация Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) в открытом письме призвала сенаторов отклонить данный законопроект. Ее президент Стивен Убл заявил Politico, что законодателям, которые проголосуют за него, "это так с рук не сойдет".

Представитель PhRMA сказал, что группа продолжит сотрудничать со всеми законодателями и не стал комментировать слова Убла о привлечении законодателей к ответу.

Судя по анализу данных OpenSecrets о лоббировании и взносах в пользу агитационной кампании, проведенному Reuters, фармацевтическая отрасль в 1-м полугодии 2022 года потратила на лоббирование своих интересов в конгрессе и федеральных агентствах как минимум 142,6 млн долларов — больше, чем любая другая отрасль. Кроме того, она внесла по крайней мере 16,1 млн долларов в агитационную кампанию во время нынешнего цикла промежуточных выборов, начавшегося в январе 2021 года.

Почти две трети этих средств — примерно 93 млн долларов — поступило от PhRMA и ее компаний-членов.

В ходе фармацевтической кампании утверждалось, что рецептурные средства не способствуют разжиганию инфляции: указывается, что рост цен на препараты за последний год составил в среднем 2,5%, тогда как рост цен на медицинскую страховку достиг 17%.

По словам критиков, в таких показателях учтены как препараты дорогих брендов, так и гораздо более дешевые дженерики, что позволяет скрыть истинные расходы пациентов. Согласно опросу KFF, в 2020 году цены на половину всех препаратов, покрываемых программой Medicare, росли быстрее инфляции.

Отрасль уже давно предупреждает, что ограничение цен на американском рынке подорвет способность компаний инвестировать в разработку новых средств.

С помощью демократов, поддерживаемых отраслью, положение законопроекта о согласовании цен на лекарственные средства в ноябре было свернуто, что позволит Medicare к 2029 году сосредоточиться на ежегодном максимальном списке в 20 самых дорогих препаратов, тогда как изначально предполагалось помочь снизить цены на 250 лекарств.

Чиновники-демократы, отраслевые руководители и эксперты по вопросам политики говорят, что широкая популярность данного законопроекта вкупе с давлением, которое оказывается на демократов, чтобы они приняли этот значимый закон до промежуточных выборов в ноябре, помогли преодолеть агитацию фармацевтической отрасли.

"Благодаря этому голосованию, на мой взгляд, фармацевтическая отрасль понимает, что у них среди демократов осталось на так много друзей, — говорит Ларри Левитт, вице-президент KFF по вопросам политики в сфере здравоохранения. — Фармацевтическая отрасль считает, что этот шаг приведет к серьезным нежелательным последствиям, и, возможно, так оно и будет".

Отрасль, вероятно, попытается максимально смягчить влияние закона, предупреждают эксперты.

"Они подвергнут этот закон рассмотрению в суде. Я подозреваю, что они попытаются изменить его", — говорит Марк Миллер, бывший госчиновник по вопросам политики в сфере здравоохранения, который теперь является исполнительным вице-президентом по вопросам здравоохранения в Arnold Ventures.

Степень, в которой законопроект может вызвать опасения среди инвесторов, пока неизвестна, учитывая, что многие из них причисляют акции фармацевтических фирм во время экономического спада к защитным бумагам.

"Настрой в отношении американского фармацевтического сектора сейчас находится на многолетних максимумах, и мы не считаем, что фармацевтическая реформа IRA существенно изменит позицию инвесторов", — написали в заметке аналитики JPMorgan.