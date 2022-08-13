МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В России есть альтернатива оливковому маслу, нехватка которого ожидается на рынке из-за аномальной жары в Европе, — это высокоолеиновое подсолнечное масло. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Спрогнозировано повышение спроса на подсолнечное масло из России

По его словам, такой аналог оливкового масла не уступает оливковому по содержанию витамина K, за что в основном и ценится оливковое масло. В высокоолеиновом подсолнечном масле, содержание этого витамина даже выше, добавил он.

"Если будет формироваться спрос на нерафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло, то это наша отечественная альтернатива оливковому маслу – с точки зрения питательной ценности, но не с точки зрения органолептики", – уточнил Мальцев.

В России цены на оливковое масло, как и во всем мире, могут вырасти, считает эксперт, — причиной станет установившаяся в Европе рекордно жаркая погода, которая сопровождается засухой. Одним из последствий аномально высокой температуры воздуха может стать неурожай оливок, что, в свою очередь, приведет к дефициту и подорожанию оливкового масла в мире. В Италии начали экономить на еде из-за подорожания продуктов

"У нас традиционно на оливковое масло высокие цены, по сравнению с отечественными подсолнечными маслами. Сейчас подорожала логистика, и это тоже. Если будет плохой урожай, и мировые цены на оливковое масло вырастут, это пропорционально отразится на стоимости оливкового масла в России", — считает Мальцев.

Однако подорожание оливкового масла не окажет серьезного влияния на ситуацию на российском рынке, уверен он.

"Оливковое масло – это традиционно премиальный сегмент, это не продукт массового спроса. Мы завозим его в мизерных объемах, это доли процента от объема внутреннего потребления (растительного масла, – ред.). Поэтому я не думаю, что на нашем рынке как-то отразится плохая погода в Европе", – сказал эксперт.

При этом Мальцев добавил, что в России уже появилась плантация оливок.

"В Крыму, насколько я знаю, заложили плантацию оливок. Будем надеяться, в обозримом будущем мы увидим отечественное оливковое масло", – заключил он.