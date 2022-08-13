Эксперт Мальцев: есть альтернатива оливковому маслу — высокоолеиновое подсолнечное масло
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В России есть альтернатива оливковому маслу, нехватка которого ожидается на рынке из-за аномальной жары в Европе, — это высокоолеиновое подсолнечное масло. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
По его словам, такой аналог оливкового масла не уступает оливковому по содержанию витамина K, за что в основном и ценится оливковое масло. В высокоолеиновом подсолнечном масле, содержание этого витамина даже выше, добавил он.
"Если будет формироваться спрос на нерафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло, то это наша отечественная альтернатива оливковому маслу – с точки зрения питательной ценности, но не с точки зрения органолептики", – уточнил Мальцев.
В России цены на оливковое масло, как и во всем мире, могут вырасти, считает эксперт, — причиной станет установившаяся в Европе рекордно жаркая погода, которая сопровождается засухой. Одним из последствий аномально высокой температуры воздуха может стать неурожай оливок, что, в свою очередь, приведет к дефициту и подорожанию оливкового масла в мире.
"У нас традиционно на оливковое масло высокие цены, по сравнению с отечественными подсолнечными маслами. Сейчас подорожала логистика, и это тоже. Если будет плохой урожай, и мировые цены на оливковое масло вырастут, это пропорционально отразится на стоимости оливкового масла в России", — считает Мальцев.
Однако подорожание оливкового масла не окажет серьезного влияния на ситуацию на российском рынке, уверен он.
"Оливковое масло – это традиционно премиальный сегмент, это не продукт массового спроса. Мы завозим его в мизерных объемах, это доли процента от объема внутреннего потребления (растительного масла, – ред.). Поэтому я не думаю, что на нашем рынке как-то отразится плохая погода в Европе", – сказал эксперт.
При этом Мальцев добавил, что в России уже появилась плантация оливок.
"В Крыму, насколько я знаю, заложили плантацию оливок. Будем надеяться, в обозримом будущем мы увидим отечественное оливковое масло", – заключил он.
https://1prime.ru/business/20220813/837781144.html