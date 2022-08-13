МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вакцина, которая призвана обеспечивать защиту от новых вариантов штамма коронавируса "омикрона", не является новой, она была создана на той же платформе, что и "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, название останется прежним, поменяется лишь антигенный состав, В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"

Гинцбург объяснил, что в центре Гамалеи разработана вакцина, содержащая последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, препарат должен хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.

"Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой", — отметил Гинцбург.

Он добавил, что если проводить клинические исследования по действующему закону, то они займут пять-шесть месяцев, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 либо какой-то другой штамм.

"Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца", — сказал Гинцбург.