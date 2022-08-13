МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Около 12-15% россиян покупают недвижимость для инвестиций, в 2021 году доля частных инвесторов составила 18%, рассказал "Известиям" руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Россияне стали главными покупателями недвижимости в турецкой Анталье

По его словам, высокая динамика роста средней стоимости квадратного метра недвижимости давала инвесторам очень хороший годовой доход, в некоторых случаях он доходил до 30–40%. "Естественно, это привлекало на рынок всё больше тех, кто хотел заработать на недвижимости", — сказал Зайцев.

При этом сейчас это становится всё более актуально, так как стабильно становятся дороже только ликвидные объекты, другие лишь корректируются на уровень инфляции и есть те, что могут снижаться в стоимости.

В случае покупки недвижимости с целью инвестиций и будущей перепродажи, по мнению эксперта, нужно отказаться от квартир с большой площадью — как правило, они медленнее растут в цене, чем более востребованные однокомнатные квартиры и студии, а сроки их продажи значительно больше. Кроме того, такие квартиры чаще при снижении спроса продаются с дисконтом.

В свете нерешенного вопроса с переводом апартаментов в статус жилых Зайцев считает, что доля действительно ликвидных вариантов, которые способны дать доход от перепродажи в будущем в данном сегменте существенно понизилась.

"Апартаменты актуальны для сдачи в аренду через управляющую компанию в Санкт-Петербурге, Москве и курортных городах, но здесь нужно оценивать их потенциальную загрузку и срок реальной окупаемости", — объяснил эксперт.

Также с осторожностью следует инвестировать в проекты, реализуемые не по 214-ФЗ без проектного финансирования — здесь высок риск долгостроя и тогда денежные средства зависнут на неопределенный период времени.

"Высокий риск для инвестора — дома под снос и аварийные дома, которые могут привлечь низкой ценой. Для неопытных инвесторов опасно приобретать специфическую недвижимость типа малосемеек и пансионатов в старом жилом фонде, коммунальных квартир и комнат в общежитиях. Хотя в том же Санкт-Петербурге коммунальные квартиры для опытных инвесторов являются очень привлекательной идеей для инвестиций, когда они приобретается с целью дальнейшего разделения на студии", — рассказал Зайцев.